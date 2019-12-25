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Новая система обращения с ТКО

Во Владимирской области приняли новую территориальную схему обращения с отходами

Она исключает ввоз мусора из других регионов

ВЛАДИМИР, 25 декабря. /ТАСС/. Новую территориальную схему обращения с отходами, не предусматривающую ввоз мусора из других регионов, приняли во Владимирской области, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

С 2016 года в регионе действовала схема, которая предусматривала возможность ввоза мусора из других регионов при условии заключения межрегиональных соглашений.

"Скорректированной территориальной схемой не предусмотрен прием во Владимирскую область отходов из других субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Корректировка схемы велась с начала 2019 года. При создании документа в регионе проводились общественные обсуждения. Документ также актуализировал места размещения контейнерных площадок, в схему внесены отдельным разделом нормативы накопления твердых коммунальных отходов, чего не было в первоначальной версии.

В декабре газета "Коммерсант" опубликовала материал о проекте территориальной схемы обращения с отходами Москвы, согласно которому за десять лет столица вывезет свыше 15 млн тонн мусора в Калужскую и около 9 млн тонн - во Владимирскую области. В частности, утверждалось, что уже в 2020 году в экотехнопарк в Износковском районе Калужской области будет вывезено более 1,5 млн тонн столичных отходов, а 666 тыс. тонн столичного мусора будет отправлено во Владимирскую область. Однако власти Владимирской области опровергли эту информацию, ссылаясь на то, что в территориальной схеме не прописаны эти объемы ввоза.

Теги
РоссияВладимирская областьНовая система обращения с ТКО
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