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Власти Адыгеи запретили продажу несовершеннолетним бестабачного снюса

За нарушение закона в республике установили административное наказание

МАЙКОП, 25 декабря. /ТАСС/. В Адыгее запретили розничную продажу никотиносодержащей бестабачной продукции несовершеннолетним, за неисполнение этого требования установлено административное наказание. Соответствующие изменения в закон республики "Об административных правонарушениях" приняты в среду депутатами парламента республики.

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Согласно федеральному законодательству, в России сейчас запрещена оптовая и розничная торговля насваем и снюсом, которые наносят вред здоровью, особенно молодежи, напомнил на заседании парламента заместитель спикера Аскер Савв.

"Но кроме насваев и снюсов существуют и другие изделия, свободно приобретаемые, не запрещенные к продаже и представляющие не меньшую опасность для здоровья подростков. Это продукция, содержащая никотин и предназначенная для его потребления любым способом, а исключения составляют официально зарегистрированные лекарственные препараты. Поэтому важен закон, ограничивающий розничную продажу никотиносодержащей бестабачной продукции несовершеннолетним на территории Адыгеи и предусматривающий за это административную ответственность", - сказал Савв.

Депутаты парламента республики также направили три обращения в Госдуму РФ по проблеме употребления никотиносодержащей продукции. В них депутаты региона просят ускорить принятие изменений в федеральное законодательство в части запрета торговли такими смесями, а также отменить предупредительные меры при проведении внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, торгующих табачной продукцией и табачными изделиями.

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