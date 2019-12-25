Власти Адыгеи запретили продажу несовершеннолетним бестабачного снюса

МАЙКОП, 25 декабря. /ТАСС/. В Адыгее запретили розничную продажу никотиносодержащей бестабачной продукции несовершеннолетним, за неисполнение этого требования установлено административное наказание. Соответствующие изменения в закон республики "Об административных правонарушениях" приняты в среду депутатами парламента республики.

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Согласно федеральному законодательству, в России сейчас запрещена оптовая и розничная торговля насваем и снюсом, которые наносят вред здоровью, особенно молодежи, напомнил на заседании парламента заместитель спикера Аскер Савв.

"Но кроме насваев и снюсов существуют и другие изделия, свободно приобретаемые, не запрещенные к продаже и представляющие не меньшую опасность для здоровья подростков. Это продукция, содержащая никотин и предназначенная для его потребления любым способом, а исключения составляют официально зарегистрированные лекарственные препараты. Поэтому важен закон, ограничивающий розничную продажу никотиносодержащей бестабачной продукции несовершеннолетним на территории Адыгеи и предусматривающий за это административную ответственность", - сказал Савв.

Депутаты парламента республики также направили три обращения в Госдуму РФ по проблеме употребления никотиносодержащей продукции. В них депутаты региона просят ускорить принятие изменений в федеральное законодательство в части запрета торговли такими смесями, а также отменить предупредительные меры при проведении внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, торгующих табачной продукцией и табачными изделиями.