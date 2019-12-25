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Медколледжи Петербурга на треть увеличат прием для сокращения дефицита врачей в регионе

В регионе не хватает около 8 тыс. терапевтов, педиатров и медсестер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Медицинские колледжи Санкт-Петербурга в 2020 году примут на 700 студентов больше, чем в 2019 году, в них будут учиться 2740 человек. Таким образом власти рассчитывают сократить дефицит медработников первичного звена в регионе, сообщил в среду председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Для того, чтобы [дефицит] исключить, в следующем году в наши медицинские колледжи будет принято на 700 человек больше, чем в 2019 году. Для примера, в этом году приняты 2040 обучающихся на первые курсы, в следующем году примем 2740 обучающихся. Все наши колледжи, в которых возможна организация работы в три смены, перейдут на этот график работы", - рассказал Лисовец на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС.

Он добавил, что для кардинального решения проблемы городу нужны новые здания, где может проходить обучение или даже новый колледж. "В противном случае мы будем все время в роли догоняющих", - добавил глава комитета. По словам Лисовца, сейчас наиболее остро проблема с кадрами стоит в первичном звене городского здравоохранения. Не хватает более 6 тыс. участковых врачей-терапевтов, 1 тыс. участковых врачей-педиатров и столько же медсестер.

"Что касается приема в медицинские вузы, то в этом году целевой набор в сравнении с 2018 годом увеличен без малого на 30%, а что касается приема в ординатуру, более чем на 80% принято больше обучающихся в сравнении с прошлым годом. Таким образом, мы надеемся, что кадровая проблема как минимум утратит свою остроту", - отметил Лисовец.

В ноябре и декабре петербургский комитет по здравоохранению провел инвентаризацию системы первичной медико-санитарной помощи города. Как рассказал глава комитета, специалисты оценили износ оборудования и укомплектованность кадрами. "Информация была направлена в Министерство здравоохранения РФ. Теперь от нас до 10 января следующего года Министерство здравоохранения, как и от других регионов, ждет проект программы модернизации первичной медико-санитарной помощи", - рассказал Лисовец, добавив, что документ должен быть принят к июлю следующего года.

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