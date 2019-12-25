В Якутии открылся этнокультурный комплекс, основанный на мифологии народа саха

ЯКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Этнокультурный комплекс "Улуу Тогой" (в переводе с якутского "великий мыс") открылся в среду на территории кластера "Северная мозаика", который находится на Табагинском мысе в 33 км от города Якутска.

В августе этого года проект успешно прошел защиту и вошел в туристско-рекреационный кластер "Северная мозаика". Место для создания этнокультурного комплекса было выбрано неслучайно - согласно преданиям, на Табагинском мысе, где он открылся, встретились Омогой и Эллэй, прародители якутского народа.

"Это развивающийся объект, территория которого будет активно застраиваться с момента открытия комплекса, то есть 25 декабря. В нем мы попытаемся совместить, гармонично сочетать этнографическую и развлекательную составляющие. Вся концепция построена на мифологии народа саха", - сказал креативный продюсер этнокультурного комплекса "Улуу Тогой" Андрей И (Хорошев).

На сегодня на территории комплекса построены одна юрта, резиденция Тымныы Тойона (один из якутских повелителей холода) и созданы изо льда фигуры мамонтов высотой более двух метров на основе металлического каркаса. Готовность проекта оценивается примерно в 10%. Проект будет реализовываться в течение трех лет. В итоге должны также появиться музей мифологии якутского народа, музей древней письменности, музеи страхов и времени и др. Отмечается, что все будет строиться за счет средств предприятий-резидентов кластера.

Как сообщил собеседник агентства, летом в комплексе планируется запустить образовательный центр по туризму, где будут учиться экскурсоводы. Запланированы социальные программы для детей, в том числе для жителей Табаги.

Туристско-рекреационный кластер "Северная мозаика" расположен на участке площадью 19 га. Реализован в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)" и государственной программы Якутии "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы". Цель кластера - это создание базы развития внутреннего и въездного туризма на основе природно-климатических и этнокультурных особенностей циркумполярных цивилизаций. Период реализации проекта - с 2011 по 2024 год. Общая стоимость кластера составляет около 1,2 млрд рублей.