Путин поручил предоставить творческим вузам право на свои образовательные стандарты

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить для вузов, готовящих специалистов в сфере культуры и искусства, возможность самостоятельно готовить и утверждать образовательные стандарты. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, состоявшейся 17 октября.

Администрации президента РФ поручено разработать и представить проект указа главы государства, предусматривающий включение ведущих образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку кадров в области искусств и являющихся носителями уникальных отечественных традиций подготовки таких кадров, в перечень федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования. Срок исполнения этого поручения - до 21 февраля 2020 года.

Также администрации президента предстоит обеспечить рассмотрение Фондом - оператором президентских грантов по развитию гражданского общества совместно с Ассоциацией учебных заведений искусства и культуры вопроса об увеличении количества грантов президента РФ, предоставляемых лицам, проявившим выдающиеся способности в области искусств и культуры и поступившим на обучение для получения второго или последующего высшего образования в этой области.