Бизнесмены последовали примеру Путина и собираются исполнить мечты детей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Руководители крупных российских компаний, пришедшие в Кремль на предновогоднюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, присоединились к акции "Елка желаний".

Бизнесмены ждали начало беседы с главой государства за чашкой чая и разговорами друг с другом в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Там же была установлена живая наряженная новогодняя елка, на которой среди игрушек были развешаны открытки с заветными мечтами детей. Впрочем, внимание бизнесменов елка привлекла не сразу.

"Я даже не понял, что это "Елка желаний". Конечно, обязательно исполню чью-нибудь мечту", - признался журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов. Он снял с дерева открытку, на которой оказалась просьба о "мощном компьютере", и положил ее в карман.

Как признались ТАСС волонтеры, дежурившие у елки, за первые полчаса с дерева "разобрали лишь три мечты", среди которых были поездка в Калининград и игровая приставка. Но затем бизнесмены стали более активны, а количество открыток на елке заметно уменьшилось.

По словам волонтеров, на этом дереве в Малахитовом фойе поместилось примерно четыре десятка просьб детей. Как сообщала пресс-служба Кремля, на встречу к Путину приглашены 60 представителей деловых кругов РФ. Среди них были, например, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава АФК "Система" Владимир Евтушенков, владелец группы компаний "Онэксим" Михаил Прохоров, совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцириев, председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг, глава "Транснефти" Николай Токарев, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, помощник президента РФ Андрей Белоусов, глава "Газпромбанка" Андрей Акимов, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев и глава РЖД Олег Белозеров.

"Елка желаний" - благотворительная акция, участники которой помогают тяжело больным и детям в трудной жизненной ситуации исполнить мечту. Президент второй год принимает участие в этой акции и успел исполнить несколько желаний ребят. Так,10-летний Андрей Кочетов из Ставропольского края благодаря участию главы государства в конце декабря приехал на Красную Поляну.