Глава ФСИН назвал две причины недокомплекта сотрудников ведомства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников заявил, что причины недокомплекта сотрудников на службе в ведомстве связаны с низкими зарплатами и жесткими требованиями медицинских комиссий.

"Проблема [с недокомплектом сотрудников] есть, она связана с низкой заработной платой. В этом направлении мы работаем, меры будут приняты. Второй момент - у нас до сих пор очень жесткие требования по медицинским комиссиям. Если сотрудник, поступая на нашу службу, не проходит [медкомиссию], то он с удовольствием проходит в отдельные подразделения полиции и других служб. Нужно смотреть объективно, <…> мы будем приходить к общим требованиям, чтобы у нас были зачисления, укомплектование, будем этим заниматься, принимать определенные меры, менять нормативные документы", - сказал Калашников в ходе рабочего визита в Петербург.

Ранее директор ФСИН заявлял, что рассчитывает поднять престиж службы исполнения наказаний. Первый замглавы службы Анатолий Рудый в свою очередь сообщал, что ведомство разработало стратегию развития на 10 лет.