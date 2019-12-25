В Петербурге осужденный по делу о хищениях бизнесмен проиграл иск к СИЗО "Кресты"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Осужденный по делу о покушении на хищение 489 млн рублей из бюджета РФ под видом возмещения НДС и мошенничестве на 376 млн рублей бизнесмен Марк Броновский проиграл иск к следственному изолятору "Кресты". На СИЗО он пожаловался из-за условий содержания, об этом журналистам в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по административному иску Марка Броновского на действие и бездействие начальника ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Истец просил признать за ним право на компенсацию в размере 666 тыс. рублей за нарушение его прав и свобод. Суд отказал", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

В пресс-службе добавили, что в своем иске бизнесмен заявлял, что, находясь в СИЗО "Кресты", он сначала был помещен в камеру с курящими заключенными, потом - в камеру с двумя заключенными, которые при нем обсуждали неприятные ему вещи порнографического характера, а далее, по словам бизнесмена, его неоднократно переводили по камерам СИЗО, и он содержался в одной из них с заключенным, обвиняемым в преступлениях террористической направленности.

В апреле этого года Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении предпринимателя Марка Броновского по делу о покушении на хищение 489 млн рублей из бюджета РФ под видом возмещения НДС и мошенничестве на 376 млн рублей. Суд приговорил его к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима и освободил в зале суда в связи с отбытием наказания.

Следователи также обвинили Броновского, имеющего гражданство России и США, в мошенничестве и создании преступного сообщества. Однако суд оправдал его по последней статье в связи с отсутствием состава преступления.