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Новый год и Рождество - 2020

Во Владикавказе детям из малообеспеченных семей показали спектакли и подарили сладости

Более тысячи детей увидели постановки по сказкам "Кот в сапогах" и "Конек-горбунок"

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 декабря. /ТАСС/. Более тысячи детей из многодетных и малообеспеченных семей во Владикавказе посмотрели ежегодные новогодние спектакли на русском и осетинском языках, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации местного самоуправления (АМС) города.

"Каждый год мы проводим "Елки мэра" во Владикавказе. В этом году в рамках проекта театрализованные представления посетили более тысячи детей из малообеспеченных и многодетных семей города. Спектакли были как на русском, так и на осетинском языках", - сказал собеседник агентства.

Первый спектакль показали в Северо-Осетинском Академическом театре им. В. Тхапсаева. Там детям представили "Кота в сапогах" на осетинском языке. Вместе с детьми спектакль посмотрел и глава АМС Владикавказа Тамерлан Фарниев. "Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю здоровья, исполнения всех желаний и радостных дней. Слушайтесь родителей и хорошо учитесь в школе. А мы со своей стороны сделаем все возможное для создания вам комфортных условий, чтобы расти и взрослеть", - обратился он к маленьким горожанам.

Затем детям показали спектакль "Конек-горбунок" в Русском академическом театре имени Е. Вахтангова. Перед началом спектакля со сцены юных горожан поприветствовали главные герои праздника: Дед Мороз и Снегурочка.

"Мы первый раз на спектакле. Интересно не только сыну, но и мне. Артисты создали настоящее новогоднее настроение, и в чудо поверили все, и взрослые, и дети", - рассказала ТАСС мама семилетнего Артура Газданова Светлана.

В конце праздничного мероприятия каждый ребенок получил набор сладостей от главы АМС. Детские театрализованные представления также пройдут в субботу в театре юного зрителя "Саби".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияНовый год и Рождество - 2020
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