Минобороны России запустит ко Дню Победы шесть агитпоездов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ увеличит с пяти до шести число агитпоездов, которые запустят ко Дню Победы, один из них, возможно, будет добираться до Калининграда на пароме. Об этом в среду на заседании общественного совета при Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

"У нас в силу географической особенности Калининградской области возникли вопросы, как доставить туда "Эшелон Победы". Но, уверен, решение будет найдено, сейчас рассматриваются варианты", - сказал министр.

По его словам, один из возможных вариантов - перевозка поезда на пароме. Сегодня действует единственный железнодорожный паром из Усть-Луги Ленинградской области в Калининград, он находится в ведении Минобороны.

Глава военного ведомства добавил, что на поездах памяти будут выставляться техника и музейные экспозиции.

Ранее Шойгу сообщал, что Минобороны РФ в рамках патриотической акции "Эшелоны Победы" запустит пять агитпоездов в честь 75-летия Победы, один из них проедет до Брестской крепости в Белоруссии.