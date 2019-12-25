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Новый год и Рождество - 2020

В Костроме члены ОНФ провели новогоднюю акцию для малообеспеченных детей

На утреннике семьям вручили первые 10 подарков, среди которых самокат, мольберт с красками и набор детской мебели

ТАСС, 25 декабря. Новогодние мечты детей из малообеспеченных семей Костромской области осуществили члены ОНФ в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Об этом ТАСС в среду сообщила руководитель регионального исполкома ОНФ Елена Коновалова.

"В этом году представители федерального исполкома ОНФ обратились к общественным организациям нашего региона с предложением исполнить новогодние желания детей из социально незащищенных семей. В результате этого костромскими ребятами и их мамами написано 14 писем для "Елки желаний", в которых они рассказали о своих мечтах к празднику. Все они были направлены исполнителям, и уже сегодня на новогоднем утреннике семьям были вручены первые 10 подарков", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, участниками акции стали дети с инвалидностью, а также те, чьи родители являются выпускниками детских домов и находятся в сложной жизненной ситуации. Просьбы у ребят были самые разные, от мольберта до зимней куртки. "Мы сегодня вручили самокат, зимнюю куртку, ходунки, профессиональный мольберт с красками, набор детской мебели, санки-коляску и другие подарки. В общем, все то, что малообеспеченные семьи, к сожалению, не всегда могут себе позволить", - сказала Коновалова, пояснив, что еще четыре подарка, среди которых ноутбук, будут доставлены в Кострому до Нового года.

"Елка желаний" - благотворительная акция, участники которой помогают тяжело больным и детям в трудной жизненной ситуации исполнить мечту. В этом году проект начал свою работу во многих регионах страны. Второй год подряд в нем принимает участие президент РФ Владимир Путин. Своим примером он привлек к участию в акции тысячи чиновников разного ранга, губернаторов, депутатов и даже звезд эстрады, таким образом подарив тысячам больных детей со всей России возможность исполнить мечты.

На форуме добровольцев в Сочи президент снял с праздничной елки открытку с желанием 10-летнего Андрея из Ставропольского края побывать на Красной Поляне в Сочи. Пожелание было выполнено, мальчика привезли в Сочи, он посетил зимние курорты Красной Поляны и покатался на лыжах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКостромская областьНовый год и Рождество - 2020
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