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Новый год и Рождество - 2020

В Болгарии прошел благотворительный рождественский концерт в поддержку больных детей

Только за первый час представления поступило более 200 тыс. благотворительных СМС-сообщений

СОФИЯ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Благотворительный концерт в рамках проходящей в 17-й раз кампании "Болгарская коледа" (Болгарское рождество) собрал в среду сотни тысяч левов в поддержку больных детей. Как сообщает корреспондент ТАСС, большая рождественская акция прошла в Национальном театре Ивана Вазова. В мероприятии приняли участие известные болгарские музыканты, танцоры, актеры, спортсмены и журналисты, только за первый час представления поступило более 200 тыс. благотворительных СМС-сообщений, каждое стоимостью в 1 лев (около 50 евроцентов).

Концерт транслировал один из ведущих в Болгарии телеканалов - , - а также Болгарское национальное радио. В зале присутствовали президент Болгарии Румен Радев, под патронажем которого проходит благотворительный марафон, председатель Народного собрания (парламента) Цвета Караянчева, Патриарх Болгарский и митрополит Софийский Неофит, видные болгарские политические и общественные деятели, родители, врачи и дети, которым собранная ранее помощь помогла выздороветь.

"Мы проводим эту акцию с надеждой, что будет больше здоровых детей и больше спокойных семей. Кампания объединяет болгар независимо от их социального положения, возраста и профессии и именно поэтому дает нашему народу надежду на будущее", - сказал Радев в начале мероприятия.

За 16 лет в рамках кампании были собраны более 35 млн левов (около €17,5 млн), которые пошли на помощь более 5 тыс. детям, а медицинская техника была приобретена для более чем 300 лечебных учреждений по всей стране.

Очередная 17-я благотворительная кампания "Болгарская коледа" 2019-2020 года проходит под лозунгом "Подарим будущее больным детям" и будет продолжаться до декабря будущего года, ожидается, что она соберет более 1 млн левов. По традиции в ней принимают участие национальные телевизионные каналы, радиостанции, операторы мобильной связи и центральные газеты. Каждый клиент мобильных операторов Болгарии может отправить на специальный номер короткое СМС-сообщение стоимостью один лев, который поступит на благотворительный счет акции. Сбор средств в рамках акции будет продолжаться весь 2020 год, вплоть до следующего декабря.

Теги
БолгарияРадев, РуменНовый год и Рождество - 2020
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