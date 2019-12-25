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ВЦИОМ: россияне назвали Путина политиком года

Согласно результатам опроса, далее с большим отрывом идут Сергей Лавров и Сергей Шойгу
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин стал политиком года по мнению россиян, свидетельствуют данные итогового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в ТАСС.

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"Политиком года для россиян остается Владимир Путин, его назвали 46% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (15%), Сергей Шойгу (10%), Владимир Жириновский (7%), Дмитрий Медведев (6%)", - говорится в материалах.

В рейтинге спортсменов первые места занимают боец Хабиб Нурмагомедов (7%), фигуристка Алина Загитова (7%), футболист Артем Дзюба (6%), бойцы Александр и Федор Емельяненко, фигуристка Евгения Медведева (по 4%).

Среди актеров, сообщает ВЦИОМ, лидируют Александр Петров и Константин Хабенский (по 4%), а также Алиса Фрейндлих, Владимир Машков и Сергей Безруков (по 3%). Лучшими кинофильмами уходящего года опрошенные назвали "Т-34" (6%) и "Ржев" (2%). Музыкантами года россияне назвали Филиппа Киркорова, Дениса Мацуева и Аллу Пугачеву (по 5%). В рейтинге писателей первое место занимает Александр Пушкин (2%), далее следуют Дарья Донцова, Захар Прилепин и Виктор Пелевин (по 1%).

Самой популярной телепередачей года стал проект канала "Россия-1" "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (5%). Лучшим средством массовой информации респонденты назвали телеканалы "Россия-1" (5%), НТВ и "Первый канал" (по 4%). В тройку самых популярных телесериалов вошли "Пес" (5%), "Тайны следствия" и "След" (по 3%). Журналистом года россияне назвали Владимира Соловьева (7%), Юрия Дудя и Ольгу Скабееву (по 3%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в ноябре-декабре 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Теги
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