{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВЦИОМ: россияне назвали события года в стране

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россияне считают главными событиями 2019 года повышение пенсионного возраста и запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста, свидетельствуют данные итогового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в ТАСС.

"Топовыми событиями в масштабах страны респонденты назвали пенсионную реформу (10%) и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%)", - говорится в исследовании.

Главным международным событием уходящего года россияне назвали улучшение обстановки в Сирии (9%). В первую тройку мировых событий также вошли выборы президента Украины и встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже на саммите в нормандском формате (по 3% соответственно).

Главными "скандалами года", по мнению жителей страны, стали допинговый скандал и отстранение российских спортсменов (7%), коррупция и пенсионная реформа (по 4%). Три главные победы 2019 года: в фигурном катании (7%), в Сирии (5%) и запуск железнодорожной части Крымского моста (2%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в ноябре-декабре 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Реклама на ТАСС
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Настоятель Нотр-Дама допустил, что собор не удастся полностью восстановить
По словам Патрика Шове, "существует 50-процентная вероятность" того, что строительные леса упадут на свод
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС