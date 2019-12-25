ВЦИОМ: россияне назвали события года в стране

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россияне считают главными событиями 2019 года повышение пенсионного возраста и запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста, свидетельствуют данные итогового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в ТАСС.

"Топовыми событиями в масштабах страны респонденты назвали пенсионную реформу (10%) и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%)", - говорится в исследовании.

Главным международным событием уходящего года россияне назвали улучшение обстановки в Сирии (9%). В первую тройку мировых событий также вошли выборы президента Украины и встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже на саммите в нормандском формате (по 3% соответственно).

Главными "скандалами года", по мнению жителей страны, стали допинговый скандал и отстранение российских спортсменов (7%), коррупция и пенсионная реформа (по 4%). Три главные победы 2019 года: в фигурном катании (7%), в Сирии (5%) и запуск железнодорожной части Крымского моста (2%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в ноябре-декабре 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.