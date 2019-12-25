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Новый год и Рождество - 2020

ВЦИОМ: каждый пятый россиянин пригласил бы Путина на новогоднее застолье

Среди других политиков, которые были названы респондентами, - Владимир Жириновский и Дмитрий Медведев

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Политиком, которого хотели бы пригласить к себе домой на празднование Нового года большинство россиян, в 2019 году стал президент РФ Владимир Путин, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступивших в ТАСС.

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"В этом году ВЦИОМ впервые спросил у россиян, кого бы из политиков они пригласили к себе за новогодний стол: 22% ответили, что Владимира Путина, 12% - [лидера партии ЛДПР] Владимира Жириновского, а 4% - [премьер-министра РФ] Дмитрия Медведева", - сообщает ВЦИОМ.

Министра обороны России Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова и лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова на Новый год хотели бы пригласить по 3% россиян, еще 2% ответили, что хотят встретить Новый год в обществе лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова. Наибольшее количество респондентов (47%) заявили, что не пригласили бы ни одного политика на праздник. Еще 11% опрошенных затруднились ответить.

Респондентам задавался открытый вопрос, на который можно было дать не более пяти вариантов ответа. Учитывались только содержательные ответы, которые назвали не менее 2% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в ноябре-декабре 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

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