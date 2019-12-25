ВЦИОМ: большинство россиян планируют встретить Новый год и провести каникулы дома

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Почти 80% россиян планируют праздновать Новый год дома, а 68% планируют также провести там новогодние каникулы и никуда не ездить, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Дом остается традиционным местом празднования Нового года, 2020-й планируют встретить в родных стенах 78% граждан. Еще 6% в новогоднюю ночь пойдут в гости, 5% отправятся на дачу и так далее. Лишь 7% участников опроса не намерены как-либо отмечать Новый год", - говорится в материалах.

Большинство россиян (68%) не планируют куда-либо ехать в новогодние каникулы, еще 28% опрошенных планируют поехать в другой город или село в России и лишь 3% планируют отправится за границу.

"Чем россияне планируют занимаются на новогодних праздниках? В основном они планируют ходить в гости (30%), гулять на природе (23%) и кататься на коньках, лыжах и санках (20%)", - отметили во ВЦИОМ. Кроме того, каждый пятый (21%) россиянин сообщил, что планирует работать в эти дни, а треть (36%) - провести время дома.

Отвечая на вопрос, с какими словами ассоциируется словосочетание "Новый год", самыми распространенными ответами стали: праздник/гулянье (24%), радость/веселье (18%), надежда на лучшее (15%), елка (14%), родные/близкие (11%). У 2% россиян не возникает никаких ассоциаций с этим праздником.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в ноябре-декабре 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.