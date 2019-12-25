Россияне в среднем планируют потратить на празднование Нового года 10,5 тыс. рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Планируемые средние расходы россиян на празднование Нового года сократились более чем на 3 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом, они составят почти 10,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"В преддверии 2020-го предполагаемые расходы на празднование и развлечения снизились на 24%: сумма средних расходов составляет 10478 рублей (с 13755 рублей в прошлом году)", - говорится в материалах.

По данным опроса, большую часть денег россияне планируют потратить на подарки - в среднем 4,2 тыс. рублей, еще 3,9 тыс. рублей - на новогодний стол, на походы в театр, ресторан, детскую елку - 2,4 тыс. рублей.

Желания и возможности относительно подарков в этом году не совпали. Дарить чаще всего собираются конфеты, спиртные напитки и деликатесы (25%), а в подарок их хотят получить всего 7%. Далее в списке планируемых подарков идут сувениры (22%), игрушки и парфюмерия, косметика (по 21%), а также деньги (14%). При этом 17% опрошенных вообще не планируют никому ничего дарить.

Самым желанным подарком для россиян является путевка на отдых (11%), билеты на концерт или в театр, ужин в ресторане, а также деньги (по 10%). При этом треть опрошенных (31%) ничего не хотели бы обнаружить под новогодней елкой в качестве подарка.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в ноябре-декабре 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.