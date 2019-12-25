{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россияне в среднем планируют потратить на празднование Нового года 10,5 тыс. рублей

Больше всего денег россияне планируют потратить на подарки, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Планируемые средние расходы россиян на празднование Нового года сократились более чем на 3 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом, они составят почти 10,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"В преддверии 2020-го предполагаемые расходы на празднование и развлечения снизились на 24%: сумма средних расходов составляет 10478 рублей (с 13755 рублей в прошлом году)", - говорится в материалах.

По данным опроса, большую часть денег россияне планируют потратить на подарки - в среднем 4,2 тыс. рублей, еще 3,9 тыс. рублей - на новогодний стол, на походы в театр, ресторан, детскую елку - 2,4 тыс. рублей.

Желания и возможности относительно подарков в этом году не совпали. Дарить чаще всего собираются конфеты, спиртные напитки и деликатесы (25%), а в подарок их хотят получить всего 7%. Далее в списке планируемых подарков идут сувениры (22%), игрушки и парфюмерия, косметика (по 21%), а также деньги (14%). При этом 17% опрошенных вообще не планируют никому ничего дарить.

Самым желанным подарком для россиян является путевка на отдых (11%), билеты на концерт или в театр, ужин в ресторане, а также деньги (по 10%). При этом треть опрошенных (31%) ничего не хотели бы обнаружить под новогодней елкой в качестве подарка.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в ноябре-декабре 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Теги
РоссияОпросы общественного мненияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Настоятель Нотр-Дама допустил, что собор не удастся полностью восстановить
По словам Патрика Шове, "существует 50-процентная вероятность" того, что строительные леса упадут на свод
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС