Кадыров сообщил о переизбрании на второй срок муфтием Чечни Салаха Межиева

ГРОЗНЫЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Действующий муфтий Чечни Салах Межиев переизбран на второй срок, за его кандидатуру единогласно проголосовали делегаты отчетно-выборочного съезде Духовного управления мусульман (ДУМ). Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Рамзан Кадыров.

"Я поздравил шейха Салаха-Хаджи Межиева и пожелал успехов в распространении истинных ценностей ислама. Салах-Хаджи Межиев обладает глубокими религиозными знаниями, крепкой верой во всевышнего и большим проповедческим талантом. Его знают и глубоко уважают во всем исламском мире", - написал Кадыров.

Он также рассказал, что Межиев указом президента РФ удостоен ордена Дружбы за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций. "Огромная роль принадлежит ему в выполнении моего поручения по гармонизации семейных отношений, урегулированию затянувшихся конфликтов на почве кровной мести", - добавил Кадыров.

Салах Межиев в 2004 году работал советником муфтия Чечни, затем стал его заместителем, а в 2014 году единогласным решением был избран на должность председателя духовного управления мусульман Чеченской Республики. На этом посту Межиев сменил Султана Мирзаева.