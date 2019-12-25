{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кадыров сообщил о переизбрании на второй срок муфтием Чечни Салаха Межиева

Салах Межиев также удостоен ордена Дружбы за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций

ГРОЗНЫЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Действующий муфтий Чечни Салах Межиев переизбран на второй срок, за его кандидатуру единогласно проголосовали делегаты отчетно-выборочного съезде Духовного управления мусульман (ДУМ). Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Рамзан Кадыров.

"Я поздравил шейха Салаха-Хаджи Межиева и пожелал успехов в распространении истинных ценностей ислама. Салах-Хаджи Межиев обладает глубокими религиозными знаниями, крепкой верой во всевышнего и большим проповедческим талантом. Его знают и глубоко уважают во всем исламском мире", - написал Кадыров.

Он также рассказал, что Межиев указом президента РФ удостоен ордена Дружбы за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций. "Огромная роль принадлежит ему в выполнении моего поручения по гармонизации семейных отношений, урегулированию затянувшихся конфликтов на почве кровной мести", - добавил Кадыров.

Салах Межиев в 2004 году работал советником муфтия Чечни, затем стал его заместителем, а в 2014 году единогласным решением был избран на должность председателя духовного управления мусульман Чеченской Республики. На этом посту Межиев сменил Султана Мирзаева.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Настоятель Нотр-Дама допустил, что собор не удастся полностью восстановить
По словам Патрика Шове, "существует 50-процентная вероятность" того, что строительные леса упадут на свод
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС