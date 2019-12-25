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Пожар в соборе Парижской Богоматери

Настоятель Нотр-Дама допустил, что собор не удастся полностью восстановить

По словам Патрика Шове, "существует 50-процентная вероятность" того, что строительные леса упадут на свод

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Настоятель собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) Патрик Шове допускает, что данное сооружение не смогут полностью восстановить после апрельского пожара. Об этом он сообщил в опубликованном в среду интервью агентству Associated Press.

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Как полагает Шове, в настоящее время еще рано говорить о том, что угрозы зданию нет. "Оно будет вне опасности, когда мы уберем оставшиеся строительные леса", - пояснил священнослужитель. "Сегодня мы в состоянии сказать, что, возможно, есть 50-процентная вероятность того, что оно будет спасено", - добавил Шове.

По его словам, "существует также 50-процентная вероятность" того, что строительные леса упадут на свод. "Так что, как вы видите, здание остается очень хрупким", - добавил настоятель.

Как отмечает агентство, речь идет о лесах, которые были установлены еще до пожара. Во время него они получили повреждения. По словам Шове, "следует полностью убрать леса, чтобы здание было в безопасности". "Когда леса уберут, нужно оценить состояние собора, сколько камня потребуется извлечь и заменить", - добавил священнослужитель. Он проинформировал, что восстановительные работы, скорее всего, начнутся не ранее 2021 года.

Согласно оценкам Шове, ремонт необходимо проводить в течение трех лет, чтобы здание вновь стало безопасным для посещения.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля храма по невыясненным до сих пор причинам. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Теги
ФранцияПожар в соборе Парижской Богоматери
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