{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Британские дипломаты по всему миру пересядут на электромобили

Как сообщили в МИД Соединенного Королевства, к 2030 году планируется довести количество автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа до 100%

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Британские дипломаты, работающие в том числе и в Москве, пересядут на электрические автомобили ради заботы об окружающей среде. Как информировали в четверг в МИД Соединенного Королевства, замена автопарка станет частью программы по превращению дипломатической службы в одну из самых экологичных в мире.

В общей сложности электрические кроссоверы Jaguar I-Pace будут направлены в 30 диппредставительств Великобритании по всему миру - от Монреаля и Рио-де-Жанейро до европейских столиц, Абу-Даби и Сиднея. Среди городов, в которые к апрелю 2020 года будут направлены дипломатические электрокары и где будут оборудованы пункты быстрой зарядки, числится и российская столица.

Согласно опубликованным в четверг планам, к 2022 году МИД намерен иметь в своем автопарке 25% автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа, а к 2030 году - довести их количество до 100%.

Помимо этого, британский МИД намерен установить солнечные панели на крышах своих диппредставительств, а также полностью оказаться от использования пластиковых стаканчиков.

"Я хочу, чтобы мы стали самой "зеленой" дипломатической службой в мире. Переход от бензиновых на полностью электрические автомобили поможет нам достичь этой цели", - приводятся в распространенном коммюнике МИД слова заместителя главы ведомства Саймона Макдональда.

В июне этого года Тереза Мэй, занимавшая в тот момент пост премьер-министра Великобритании, объявила о том, что к 2050 году королевство сведет выбросы парниковых газов к нулю, воплотив в жизнь один из самых жестких законов по защите экологии в мире. Великобритания станет первой страной из Большой семерки, неформального объединения наиболее экономически развитых государств в мире, которая сведет нетто-выбросы парниковых газов к нулю. Вместе с тем, власти указывают на то, что через пять лет проведут оценку прогресса других стран в этом направлении. То есть анонсированные планы могут быть скорректированы, если другие государства не последуют примеру Лондона.

Теги
ВеликобританияРоссияМэй, Тереза
Реклама на ТАСС
Степашин сообщил, что паломнические туры в Сирию могут запустить с весны 2020 года
По его словам, запись желающих будет организована через паломнический центр "Святая земля"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС