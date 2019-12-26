В США на выставке представили письмо Кеннеди о Санта-Клаусе и "Царь-бомбе"

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Письмо 35-го американского президента Джона Кеннеди, в котором он заверяет маленькую девочку, что Санта-Клаусу не грозит опасность из-за испытания Советским Союзом водородной бомбы, вошло в экспозицию, развернутую в пригороде Бостона (штат Массачусетс). Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

Выставка, приуроченная к рождественским праздникам в США, проходит в президентской библиотеке и музее, которые названы в честь Кеннеди. Одним из экспонатов является датированное 28 октября 1961 года письмо 35-го президента США. Оно адресовано восьмилетней жительнице штата Мичиган Мишель Рохон.

Она перед этим сама направила Кеннеди послание. В нем девочка выразила опасения по поводу испытаний ядерной бомбы, которые планировал провести СССР на архипелаге Новая Земля. Мишель боялась, что из-за этого может погибнуть Санта-Клаус, и попросила президента США не допустить такого развития событий.

"Тебе не следует беспокоиться о Санта-Клаусе, - ответил ей Кеннеди. - Я говорил с ним вчера, с ним все в порядке. Он снова отправится в поездку на Рождество".

Кроме того, на выставке демонстрируются архивные фотоснимки, на которых запечатлено, как Кеннеди и его семья праздновали Рождество, а также копии их открыток.

Испытания бомбы

Советский Союз 30 октября 1961 года испытал на полигоне Новая Земля экспериментальную авиационную водородную бомбу. Она получила неофициальное название "Царь-бомба". Мощность взрыва превысила 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это самый мощный ядерный взрыв в истории человечества.

5 августа 1963 года в Москве представители США, СССР и Великобритании подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. С момента его вступления в силу Советский Союз проводил только подземные ядерные испытания. Последний взрыв был осуществлен 24 октября 1990 года на Новой Земле, после чего СССР объявил об одностороннем моратории на испытания ядерного оружия. В настоящее время этого моратория придерживается и Россия.