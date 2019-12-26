{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США на выставке представили письмо Кеннеди о Санта-Клаусе и "Царь-бомбе"

В этом письме политик заверяет маленькую девочку, что Санта-Клаусу не грозит опасность из-за испытания Советским Союзом водородной бомбы

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Письмо 35-го американского президента Джона Кеннеди, в котором он заверяет маленькую девочку, что Санта-Клаусу не грозит опасность из-за испытания Советским Союзом водородной бомбы, вошло в экспозицию, развернутую в пригороде Бостона (штат Массачусетс). Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

Выставка, приуроченная к рождественским праздникам в США, проходит в президентской библиотеке и музее, которые названы в честь Кеннеди. Одним из экспонатов является датированное 28 октября 1961 года письмо 35-го президента США. Оно адресовано восьмилетней жительнице штата Мичиган Мишель Рохон.

Она перед этим сама направила Кеннеди послание. В нем девочка выразила опасения по поводу испытаний ядерной бомбы, которые планировал провести СССР на архипелаге Новая Земля. Мишель боялась, что из-за этого может погибнуть Санта-Клаус, и попросила президента США не допустить такого развития событий.

"Тебе не следует беспокоиться о Санта-Клаусе, - ответил ей Кеннеди. - Я говорил с ним вчера, с ним все в порядке. Он снова отправится в поездку на Рождество".

Кроме того, на выставке демонстрируются архивные фотоснимки, на которых запечатлено, как Кеннеди и его семья праздновали Рождество, а также копии их открыток.

Испытания бомбы

Советский Союз 30 октября 1961 года испытал на полигоне Новая Земля экспериментальную авиационную водородную бомбу. Она получила неофициальное название "Царь-бомба". Мощность взрыва превысила 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это самый мощный ядерный взрыв в истории человечества.

5 августа 1963 года в Москве представители США, СССР и Великобритании подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. С момента его вступления в силу Советский Союз проводил только подземные ядерные испытания. Последний взрыв был осуществлен 24 октября 1990 года на Новой Земле, после чего СССР объявил об одностороннем моратории на испытания ядерного оружия. В настоящее время этого моратория придерживается и Россия.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Степашин сообщил, что паломнические туры в Сирию могут запустить с весны 2020 года
По его словам, запись желающих будет организована через паломнический центр "Святая земля"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС