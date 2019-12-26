Эксперты: исключение двух зон на Камчатке из особого режима посещения даст толчок туризму

ТАСС, 26 декабря. Исключение вулкана Мутновская Сопка и мыса Входной бухты Русская на Камчатке из списка зон с особым режимом посещения упростит работу турфирм и позволит посетить эти достопримечательности самостоятельным туристам, считают опрошенные ТАСС эксперты отрасли.

Правительство РФ исключило популярные туристические объекты - вулкан Мутновская Сопка и мыс Входной бухты Русская на Камчатке - из зоны, посещать которую иностранцы могут только при наличии специального разрешения Федеральной службы безопасности (ФСБ). Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Долгое время в список таких территорий входил и так называемый Мутновский кластер - это природные объекты, базы отдыха и гостевые дома, расположенные по дороге от поселка Термальный до Мутновской геотермальной электростанции, - рассказала ТАСС руководитель краевого Агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова. - Там находятся объекты Южно-Камчатского регионального природного парка, некоторые из которых включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Получение обязательного согласования на посещение этих мест для иностранных туристов создавало дополнительные трудности для туроператоров и гостиниц".

По ее словам, принятые правительством поправки заметно упростят работу туристического бизнеса, а также позволят посетить эти объекты иностранным туристам, путешествующим самостоятельно, что благотворно повлияет на туристическую привлекательность края.

Доступность для туристов

С главой краевого агентства согласен и руководитель клуба туристов "Медведь" Николай Скурпатов. По его словам, количество закрытых для иностранцев зон довольно велико из-за размещения воинских частей и других стратегических объектов. За годы своей работы он несколько раз был вынужден предоставлять военному патрулю разрешение на провоз иностранных граждан на различные популярные туристические объекты края.

"При этом, оформление таких документов обычно занимает до двух недель, но мне известны случаи, когда тургруппа уже прилетела на полуостров, а в выдаче пропусков на посещение зон с регламентированным пребыванием иностранцев им было отказано. Поэтому исключение популярных туристических маршрутов из перечня "особых" территорий позволит избежать подобных неприятных ситуаций и сделает красоты Камчатки доступнее для наших гостей", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что за несогласованное пребывание иностранных граждан на специальных территориях действующим законодательством предусмотрена административная ответственность. Для организатора тура - в виде штрафа до полумиллиона рублей, а туристов - от штрафа до выдворения за пределы РФ.

Вулкан Мутновская сопка - природный памятник, часть которого расположена на территории Южно-Камчатского природного парка, внесенного в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Она пользуется большой популярностью как у российских, так и у иностранных туристов.