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Путин поздравил "Русгидро" с 15-летием

Президент отметил приверженность компании модели социально ответственного бизнеса

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил компанию "Русгидро" с 15-летним юбилеем, отметив внимательное отношение холдинга к вопросам экологической безопасности. Текст поздравления опубликован в четверг на сайте компании.

"С удовлетворением отмечу, что сегодня, как и в предыдущие годы, в холдинге работают компетентные и опытные специалисты, которые берегут и развивают профессиональные традиции, понимают важность и востребованность своего труда, делают ставку на привлечение серьезных инвестиций, модернизацию инфраструктуры отрасли, внедрение инновационных технологий. Вносят весомый вклад в совершенствование Единой энергетической системы России. И конечно, отрадно, что вы уделяете приоритетное внимание вопросам экологической безопасности, на практике осуществляете модель социально ответственного бизнеса", - приводятся на сайте слова главы государства.

Путин также отметил, что "Русгидро", которая объединяет мощные электростанции, проектно-изыскательские, научно-исследовательские, инжиниринговые и энергосбытовые организации, "по праву считается одной из крупнейших электроэнергетических компаний страны".

Группа "Русгидро" - энергетический холдинг, владелец большинства российских гидроэлектростанций. В число активов компании входят более 70 ГЭС и других объектов возобновляемой энергетики.

ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ГидроОГК) было создано в 2004 году в рамках реформы энергетического монополиста РАО "ЕЭС России". Название "Русгидро" появилось в 2008 году. В 2011 году организация получила контроль над РАО "Энергетические системы Востока" и компанией "Международной энергетической корпорацией" (последняя владеет 7 ГЭС в Армении).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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