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В США авиакомпанию обвинили в бездействии после насилия в отношении двух пассажирок

Как сообщил CNN, по утверждению истиц, случаи насилия произошли в 2018 году

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Две женщины подали иск к американской авиакомпании Frontier Airlines, утверждая, что подверглись сексуальному насилию во время ее рейсов, однако члены экипажа не проинформировали полицию о произошедшем. Об этом сообщает в среду телеканал CNN.

В случае принятия к производству иски будет рассматривать суд в американском штате Колорадо. Как сообщает телеканал, первый случай насилия имел место в октябре 2018 года, второй - спустя месяц. Имена истиц не раскрываются.

Как следует из искового заявления, в обоих случаях женщины сообщили сотрудникам Frontier Airlines о произошедшем, однако те не уведомили полицию. Они также не помогли потерпевшим собрать информацию о подозреваемых мужчинах для обращения затем в правоохранительные органы или поиска возможных свидетелей.

Истицы требуют, чтобы руководство Frontier Airlines приняло меры и не допускало подобного в будущем. Представители перевозчика отказались от комментариев относительно иска, однако заверили, что безопасность пассажиров является для компании приоритетом.

Как отмечается в материале, американские правоохранительные органы в последние годы зафиксировали рост числа случаев, когда пассажиры авиалайнеров во время полета подвергаются сексуальному насилию. Как констатирует телеканал, в ряде случаев речь шла о ночных рейсах, когда в салоне выключали свет.

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