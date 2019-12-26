Объем финансирования санавиации Сахалинской области в 2020 году вырастет почти вдвое

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют в следующем году направить около 300 млн рублей на обеспечение санитарных полетов - почти в два раза больше, чем в 2019 году. Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Нас радует, что объем финансирования санавиации растет. В этом году в рамках национального проекта "Здравоохранение" на это направление - на обеспечение полетов - было выделено 170 млн рублей (100 млн рублей из федерального бюджета, 70 млн рублей - из областного), а в следующем планируется направить уже до 300 млн рублей", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что из федерального бюджета будет выделено 154 млн рублей, из областного - 145 млн рублей.

Глава региона отметил, что плотность населения в Сахалинской области невысокая, но расстояния между населенными пунктами большие. Кроме того, регион расположен на островах. При экстренной госпитализации человека часто помочь может только санитарная авиация.

По словам Лимаренко, сейчас регион не нуждается в приобретении новых воздушных бортов, так как существующая потребность в санитарной авиации на сегодняшний день закрывается на 100 процентов. В этом году было выполнено 278 санитарных вылетов, эвакуировано 366 пациентов. В основном санитарная авиация использовалась для оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями системы кровообращения, пострадавшим в ДТП, беременным женщинам и новорожденным.

Помимо эвакуации пациентов воздушные суда использовались для экстренной доставки лекарственных препаратов, в том числе вакцин, и доставки узких специалистов для проведения экстренной консультации на месте. Для сравнения: в прошлом году было выполнено 107 вылетов, транспортировано 130 пациентов. "Добиться этого [увеличения показателей] удалось благодаря поддержке федерального центра. В рамках федерального проекта по организации парка воздушных судов Национальной службы санитарной авиации в регионах страны были приобретены два новых медицинских вертолета Ми-8", - рассказал Лимаренко.

12 декабря по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам здравоохранения президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть финансирование медучреждений на Крайнем Севере не по нормативу, а по сметной стоимости их содержания. Глава государства поручил определить новый порядок оплаты медпомощи в малых и отдаленных населенных пунктах с учетом социально-экономических и природно-климатических условий. Минздраву РФ также поручено пересмотреть субсидирование санавиации исходя из фактической потребности регионов. На территории Сахалинской области пять из 18 имеющихся районов относятся к Крайнему Северу, остальные - приравнены к нему.

Нацпроект "Здравоохранение"

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 ггодах более 1,7 трлн рублей.