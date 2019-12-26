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Путин рассказал, что не высыпался в последнее время

Президент признался, что спал по четыре-пять часов в сутки

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в перерыве между периодами хоккейного матча на катке на Красной площади рассказал, что в последнее время ему не удавалось высыпаться. Фрагмент записи был показан в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

На призыв бизнесмена Геннадия Тимченко уделять больше времени тренировкам президент ответил, что в последнее время он не высыпался. "Мало спал. четыре-пять часов", - сказал Путин.

Матч Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади прошел вечером в среду и завершился со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал президент РФ Владимир Путин. Больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.

Ночная хоккейная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований, доступных широким слоям населения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТимченко, Геннадий Николаевич
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