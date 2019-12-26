Застрелившему сестру мальчику в Приморье окажут психологическую помощь

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Малолетнему ребенку, который застрелил из оставленного в доме заряженного ружья родную сестру, окажут психологическую помощь, рассказала ТАСС в четверг уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ирина Медведева.

"Основная версия случившегося - это неосторожное обращение с оружием родителями. Семья у них полная, в поле зрения органов опеки и полиции никогда ранее не попадала. Сейчас, пока идет следствие, единственная помощь которую мы можем оказать, это психологическая помощь мальчику, который очень любил свою сестру", - рассказала Медведева.

По ее словам, с подобной задачей не каждый психолог справится, поэтому выбор предстоит непростой. Но в местном реабилитационной центре "Надежда" есть психологи с соответствующими компетенциями.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в квартире дома в одном из районов Приморского края обнаружено тело четырехлетнего ребенка с огнестрельным ранением в брюшной полости. На месте происшествия проведен осмотр, изъято охотничье ружье, которое было оставлено отцом семьи без присмотра. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, следствие даст оценку небрежного хранения оружия.