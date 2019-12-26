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Застрелившему сестру мальчику в Приморье окажут психологическую помощь

Отец оставил дома без присмотра охотничье ружье

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Малолетнему ребенку, который застрелил из оставленного в доме заряженного ружья родную сестру, окажут психологическую помощь, рассказала ТАСС в четверг уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ирина Медведева.

"Основная версия случившегося - это неосторожное обращение с оружием родителями. Семья у них полная, в поле зрения органов опеки и полиции никогда ранее не попадала. Сейчас, пока идет следствие, единственная помощь которую мы можем оказать, это психологическая помощь мальчику, который очень любил свою сестру", - рассказала Медведева.

По ее словам, с подобной задачей не каждый психолог справится, поэтому выбор предстоит непростой. Но в местном реабилитационной центре "Надежда" есть психологи с соответствующими компетенциями.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в квартире дома в одном из районов Приморского края обнаружено тело четырехлетнего ребенка с огнестрельным ранением в брюшной полости. На месте происшествия проведен осмотр, изъято охотничье ружье, которое было оставлено отцом семьи без присмотра. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, следствие даст оценку небрежного хранения оружия.

Теги
РоссияПриморский край
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