Высокогорные елки и фейерверки. Курорты Северного Кавказа готовятся к Новому году

ТАСС, 26 декабря. Курорты Северного Кавказа готовятся встретить туристов в Новый год и последующие каникулы традиционными кавказскими блюдами, новыми трассами и праздничными программами. К примеру, на курорте "Ведучи" в Чечне готовят к запуску склон, которому не нужен снег, а на "Армхи" в Ингушетии в честь Нового года канатная дорога временно станет бесплатной.

Горы, курорт, рок-н-ролл

Каждый из курортов Северного Кавказа на время Нового года приготовил свою программу и развлечения для гостей. "Кезеной-Ам" в Чечне известен красотой своего высокогорного озера, горнолыжное направление здесь пока только начинают развивать, но встречать гостей готовы уже сейчас.

"В новогоднюю ночь на курорте будут выступать заслуженный артист Чечни и Дагестана Ринат Каримов, чеченская рок-группа и музыканты республики. Конечно, будут на празднике Дед Мороз и Снегурочка, а фейерверк может стать самым красивым, чем где-нибудь еще, салют можно будет видеть и в небе, и в воде, в отражении красивейшего озера Кезеной-Ам", - рассказал ТАСС директор курорта Юни Успанов.

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии на высоте 2350 м уже установили одну из самых высокогорных новогодних елей в стране. "Новый год на курорте - это поздравления, украшение, новогоднее настроение. Елка наша установлена в центре поляны Азау, на фоне которой люди могут фотографироваться. Будут Дед Мороз, Снегурочка, фейерверк", - рассказал ТАСС гендиректор курорта Хиса Беккаев.

В Карачаево-Черкесии на курорте "Архыз" обещают многодневный праздник. "Концерты, развлекательные интерактивы и конкурсы будут ожидать взрослых и детей в новогоднюю ночь и в течение всех выходных. В новогоднюю ночь после трансляции обращения президента РФ Владимира Путина на площади все гости смогут увидеть большой красочный фейерверк", - рассказала ТАСС представитель компании "Курорты Северного Кавказа", курирующей развитие горнолыжных курортов в регионе.

Правда, прокатиться под бой курантов по склону не получится, в ночное время все трассы закрывают на обслуживание, даже в праздник. "В полночь по регламенту катание запрещено, после ухода туристов на трассы выходит техника, которая готовит склоны к новому дню. Гостям в это время находиться на трассе нельзя, исключений не будет даже в новогоднюю ночь. К тому же большинство туристов предпочитают встречать Новый год в кафе и ресторанах, пока запросов на спуск со склонов в новогоднюю ночь нам не поступало", - пояснил ТАСС генеральный директор компании "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

Нет пока запросов и на новогодние восхождения, любители экстремальных ощущений часто стремятся встретить Новый год по-особенному, например, на вершине высочайше горы Европы. "В этом году к нам пока подобных обращений не было, но действительно, ежегодно на Эльбрус идут люди встречать Новый год. Они обязательно регистрируются у нас", - сказал ТАСС замруководителя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

Погода празднику не помешает

Теплое и малоснежное начало зимы в 2019 году отразилось и на горнолыжных курортах Северного Кавказа. В горах Ингушетии держится плюсовая температура, поэтому открытие горнолыжного сезона немного затянулось на всесезонном курорте "Армхи". "Как только установится минусовая температура, мы займемся оснежением наших лыжных трасс, пушки с искусственным снегом уже готовы", - рассказала ТАСС пресс-секретарь курорта Марем Оздоева.

Тем не менее на курорте отмечают, что новогоднее настроение туристам будет обеспечено. "31 декабря нам будет чем развлечь гостей и туристов, у нас будет концертная программа, наша канатная дорога будет работать совершенно бесплатно, мы организуем банкет, а также мастер-класс по национальному блюду чапилгу (тонкие лепешки с начинкой из творога или картофеля - прим. ТАСС). Ну и какой же Новый год без подарков, приглашенные аниматоры будут проводить конкурсы и игры, победители и участники которых получат подарки от курорта", - сказала Оздоева.

На курорте "Архыз" помощником в наведении зимней погоды стал Дед Мороз из Великого Устюга. 25 декабря на курорте открыли первую на Северном Кавказе сказочную метеостанцию по наблюдению за горным климатом. Станция находится на высоте 2240 м, для детей здесь подготовили интерактивные образовательные программы, на которых будут рассказывать об основах изучения климата, смене времен года, механизмах образования погодных явлений и изменении температуры.

Программа на каникулы

"Ведучи" готовит для всех новогодний подарок - горнолыжную трассу, где для катания совсем не нужен снег. "Чеченский курорт каждый год предлагает новые возможности отдыха, здесь появляются услуги, аналогов которым нет на Северном Кавказе и [в целом] в России. В частности, к концу года трасса "Ведучи" будет обустроена всесезонным покрытием, самым длинным в мире. Оно произведено в Италии и является самым передовым на сегодняшний день, это значит, что теперь любители активного отдыха смогут кататься на лыжах и сноуборде круглый год", - пояснил гендиректор АО "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

Одно из самых непривычных мест для зимнего отдыха - парадром, в Кабардино-Балкарии теперь готовы поднять туристов в воздух и в это время года. "Теперь зима не является помехой и для полетов в Чегемском ущелье, паратрайк комфортно поднимет в воздух желающих. Зимние виды Чегема так же прекрасны, как и летние, только для комфортного полета необходимо утеплиться. К полетам предлагаются экскурсии в Эль-Тюбю, под Скалистый хребет, к водопаду Абай-Су", - пояснила ТАСС представитель Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики.

Также в новогодние каникулы в КБР состоится фестиваль внедорожной езды "Зори Кавказа". Маршруты проложены по живописным уголкам региона и соседних республик.

"Все больше становится людей, готовых провести выходные дни вдали от цивилизации. Для них в Кабардино-Балкарии будут организованы двух- и трехдневные программы в ущелья Адыр-Су и Уштулу. Подножие горы Уллу-Тау и урочище Уштулу - уникальные места, где ощущаешь себя свободным и счастливым. Важно не забыть взять паспорта и свидетельства о рождении детей - пограничная зона", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Ольга Погребняк.