Роспотребнадзор напомнил основные признаки гриппа

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор в четверг опубликовал список основных признаков гриппа, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отличительным признаком гриппа является температура 38,5 - 39,0°С с первых часов болезни.

"В первые дни болезни часто закладывает нос, что связано с интоксикацией организма и отеком зараженных тканей, но насморка не бывает. Только на третий-четвертый день может появиться классический насморк, причина которого не вирус, а бактерии, которые воспользовались временным ослаблением вашего иммунитета", - сообщил Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор также обратил внимание на возможность заражения гриппом через бумажные купюры или пластиковую карту, которые являются рассадником инфекции.

В качестве профилактики от заболевания рекомендуется комплексная профилактика, которая предусматривает закаливание, иммуностимулирующие препараты, вакцинацию и витамины.