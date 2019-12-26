Первый двухэтажный поезд из Москвы прибыл в Симферополь, проехав по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Первый пассажирский двухэтажный поезд из Москвы проехал по Крымскому мосту и прибыл в четверг утром на перрон платформы №1 вокзала Симферополя. Поезд встретили руководители республики и представители общественности с флагами, сообщил корреспондент ТАСС.

Поезд №27/28 "Таврия" отправился с Казанского вокзала Москвы в 23:45 мск 23 декабря, в ночь на четверг проехал по Крымскому мосту и прибыл в Симферополь в 08:47 мск, время в пути составило 33 часа. Это первый двухэтажный поезд, который прибыл в Крым за всю историю железнодорожного сообщения полуострова. В 18:20 мск он отправится обратно.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в разговоре с журналистами отметил, что запуск железнодорожного сообщения с другими регионами России - это "колоссальный толчок для крымской экономики". Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк уточнил, что одно из направлений, которое будет активнее развиваться, - сфера туризма.

"Мы можем ждать [туристов] не только самолетами и автомобилями через Крымский мост. Самый доступный вид транспорта - железная дорога, и теперь россияне, крымчане смогут более легким, более комфортным и доступным транспортом двигаться и из Крыма на материк (так в Крыму называют основную часть России - прим. ТАСС), и с материка в Крым", - сказал Гоцанюк.