Первый двухэтажный поезд из Москвы прибыл в Симферополь, проехав по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Первый пассажирский двухэтажный поезд из Москвы проехал по Крымскому мосту и прибыл в четверг утром на перрон платформы №1 вокзала Симферополя. Поезд встретили руководители республики и представители общественности с флагами, сообщил корреспондент ТАСС.
Поезд №27/28 "Таврия" отправился с Казанского вокзала Москвы в 23:45 мск 23 декабря, в ночь на четверг проехал по Крымскому мосту и прибыл в Симферополь в 08:47 мск, время в пути составило 33 часа. Это первый двухэтажный поезд, который прибыл в Крым за всю историю железнодорожного сообщения полуострова. В 18:20 мск он отправится обратно.
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в разговоре с журналистами отметил, что запуск железнодорожного сообщения с другими регионами России - это "колоссальный толчок для крымской экономики". Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк уточнил, что одно из направлений, которое будет активнее развиваться, - сфера туризма.
"Мы можем ждать [туристов] не только самолетами и автомобилями через Крымский мост. Самый доступный вид транспорта - железная дорога, и теперь россияне, крымчане смогут более легким, более комфортным и доступным транспортом двигаться и из Крыма на материк (так в Крыму называют основную часть России - прим. ТАСС), и с материка в Крым", - сказал Гоцанюк.
Запуск поездов в Крым
Поезд из Москвы - второй прибывший в Крым. В понедельник, 23 декабря президент РФ Владимир Путин официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый поезд дальнего следования №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь прошел по нему в ночь на 25 декабря, затем проследовал через весь Крым и в 09:21 мск в среду прибыл в Севастополь. В Севастополь ходят одноэтажные поезда.
Поезд №27/28 "Таврия" проследовал от Москвы до Симферополя через 13 станций. В составе поезда - 16 двухэтажных вагонов СВ и купе (почти 900 мест). Практически все места проданы. Стоимость билетов из Москвы в Симферополь - от 2966 рублей в одну сторону, а, например, из Ростова-на-Дону в Симферополь - от 1800 рублей в одну сторону. По данным перевозчика, компании "Гранд сервис экспресс", поезда из столицы и обратно будут курсировать в ежедневном режиме, из Санкт-Петербурга в Севастополь и обратно - до 15 января ежедневно, далее - через день.