Железнодорожные экспрессы планируется запустить от аэропорта в города Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Поезда-экспрессы планируется запустить от аэропорта в Симферополе до крупных городов Крыма, сообщил в четверг руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Владимир Чепец во время митинга, посвященного встрече первого поезда Москва - Симферополь.

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Ранее власти Крыма и Севастополя уже высказывали предложения запустить железнодорожный аэроэкспресс из аэропорта Симферополь в курортные районы полуострова. Руководство аэропорта Симферополя заявило, что поддерживает инициативу размещения железнодорожной станции около нового терминала. В настоящее время уехать из аэропорта в другие города Крыма можно только на автобусах и такси.

"Рассматривается вопрос организации движения поездов от аэропорта в крупнейшие города Крыма", - сказал Чепец.

Он также сообщил, что пригородное железнодорожное сообщение между Крымом и Краснодарским краем планируется запустить во второй половине 2020 года. Для этого будет закуплено три рельсовых автопоезда.

"Пригородное [сообщение] между Таманью и Тавридой - в 2020 году. Мы ставим задачу полностью организовать пассажирское движение во второй половине года, поэтому будем приближать по максимальному", - сказал он.

Крымский мост

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто 23 декабря. Первый поезд дальнего следования "Таврия" прошел по нему в ночь на 25 декабря, затем проследовал через весь Крым и в 09:21 мск прибыл в Севастополь. Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. На лето планируются дополнительные рейсы.