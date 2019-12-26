Поезда в Евпаторию и Феодосию запустят к лету 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Запуск поездов до курортных городов Крыма запланирован в 2020 году, сообщил журналистам в четверг во время встречи первого поезда Москва - Симферополь премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

23 декабря было официально открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый поезд пришел 25 декабря в Севастополь, второй - 26 декабря в Симферополь. Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. На время курортного сезона будут открыты дополнительные маршруты.

"География к курортному сезону увеличится. Поезда смогут двигаться не только в Севастополь и Симферополь, но и во все города, где есть железнодорожное сообщение на территории Республики Крым", - сказал Гоцанюк.

Министр транспорта Крыма Сергей Карпов уточнил, что в 2020 году поезда начнут ходить до Евпатории и Феодосии, к которым ведут ветки, отходящие от основной железнодорожной магистрали полуострова.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.