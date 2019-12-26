{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поезда в Евпаторию и Феодосию запустят к лету 2020 года

Как сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, "поезда смогут двигаться не только в Севастополь и Симферополь, но и во все города, где есть железнодорожное сообщение на территории Крыма"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Запуск поездов до курортных городов Крыма запланирован в 2020 году, сообщил журналистам в четверг во время встречи первого поезда Москва - Симферополь премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

23 декабря было официально открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый поезд пришел 25 декабря в Севастополь, второй - 26 декабря в Симферополь. Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. На время курортного сезона будут открыты дополнительные маршруты.

"География к курортному сезону увеличится. Поезда смогут двигаться не только в Севастополь и Симферополь, но и во все города, где есть железнодорожное сообщение на территории Республики Крым", - сказал Гоцанюк.

Министр транспорта Крыма Сергей Карпов уточнил, что в 2020 году поезда начнут ходить до Евпатории и Феодосии, к которым ведут ветки, отходящие от основной железнодорожной магистрали полуострова.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
Искусственная елка и оливье. Rambler рассказал, как россияне встретят Новый год
Больше половины опрошенных планируют встретить праздник дома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС