Обновление подвижного состава электричек и новые маршруты планируются в Крыму в 2020 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Обновление подвижного состава электропоездов, курсирующих в Крыму, и разработка новых маршрутов по полуострову планируются в 2020 году, сообщил ТАСС в четверг министр транспорта региона Сергей Карпов.

"Мы сейчас подписываем договор с компанией на обслуживание [пригородных маршрутов электропоездов] в следующем году. Планируем развитие маршрутов, увеличение подвижного состава именно железнодорожного пригородного сообщения, чтобы охватить все города", - сказал Карпов. Он уточнил, что электропоезда точно будут ходить в курортные города полуострова - железнодорожные ветки проложены до Евпатории и Феодосии, также железная дорога идет до Севастополя.

Министр добавил, что планируется и обновление подвижного состава электричек. "С 1 апреля план постепенно увеличивать [интенсивность движения электропоездов]", - отметил собеседник агентства.

По его словам, также в Крыму дорабатывают сеть автобусных маршрутов таким образом, чтобы в нее были включены железнодорожные станции, принимающие поезда дальнего следования. Вскоре обновленную маршрутную схему начнут использовать, и к началу курортного сезона она будет запущена в полном объеме.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто 23 декабря. До это по Крымской железной дороге ходили только пригородные электрички, сообщения с другими регионами России не было. Теперь будут круглогодично курсировать поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. На лето планируются дополнительные рейсы из других городов.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по ней началось осенью того же года. Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.