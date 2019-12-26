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Пригородные поезда из Крыма в Анапу и Краснодар могут появиться к июню 2020 года

На межрегиональном маршруте будут использованы подвижные составы, находящиеся в Крыму и Краснодарском крае

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Пригородные поезда из Крыма до Краснодара и Анапы планируется запустить к июню 2020 года, сообщил ТАСС министр транспорта региона Сергей Карпов.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто 23 декабря. Круглогодично в Крым будут ходить поезда Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь, к лету ожидаются дополнительные рейсы из других городов. Ранее главы Крыма и Кубани заявляли, что обсуждается возможность запуска поезда между регионами. В четверг руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Чепец уточнил, что запуск пригородных поездов из Крыма в Краснодарский край планируется уже в 2020 году.

"[Планируем] до июня нарастить необходимое количество подвижного состава железнодорожного транспорта под потребности нашего населения, в том числе для организации электричек с Краснодарским краем. Это Анапа, Краснодар", - сказал Карпов.

Он уточнил, что на межрегиональном маршруте будут использованы подвижные составы, находящиеся в Крыму и Краснодарском крае. При этом оператор пригородных электричек Крыма, с которым власти сейчас заключают договор, с февраля следующего года должен приступить к обновлению подвижного состава на полуострове.

Собеседник отметил, что графики движения и маршрутная сеть еще дорабатываются, развитие направления будет зависеть от спроса. "Мы сейчас активно просчитываем, чтобы и воздух не возить, и обеспечить потребность", - пояснил он.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по ней началось осенью того же года. Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

Теги
РоссияКраснодарский крайКрым
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