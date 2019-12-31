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В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

Работодатели должны до конца июня 2020 года проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника сделать выбор между бумажным и электронным носителем

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.

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Как ранее заявлял в интервью ТАСС Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, работодатели будут ежемесячно предоставлять в электронном виде в Пенсионный фонд данные о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника. Это сведения о приеме на работу или увольнении с работы, о месте работы, профессии, должности и сведения о любых изменениях, которые происходят внутри организации, например - перевод с одной должности на другую, из одного структурного подразделения в другое или переименование организации.

Согласно закону, работники будут вправе запрашивать у своего работодателя данные о своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном формате. Эти сведения также можно будет получать в МФЦ - в виде бумажного документа, а в ПФР - на бумажном носителе или в форме электронного документа, с использованием портала "Госуслуги" - в электронной форме.

Работодатели должны будут до конца июня 2020 года проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным носителем. Если граждане по каким-то причинам не смогли сделать выбор между бумажной и электронной версией этого документа в 2020 году, то право этого выбора остается за работниками и после 2020 года. Для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, с 2021 года будут вестись только электронные книжки. С этого же момента данные о приеме на работу и увольнении работодатель будет передавать в ПФР на следующий рабочий день. По словам Дроздова, это нужно для того, чтобы у работника сразу были на руках эти сведения для его последующего трудоустройства.

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