Маткапитал проиндексируют впервые с 2017 года

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Размер материнского капитала будет проиндексирован с 1 января 2020 года (впервые с 2017 года), он вырастет на 3,8% и составит 466,6 тыс. рублей. В прошлом году размер маткапитала составлял 453 тыс. рублей.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2017 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако 19 декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приостанавливающий индексацию материнского капитала до 2020 года в связи со сложной финансовой ситуацией в стране.

По действующему законодательству, сертификат на материнской капитал выдают при рождении второго или последующих детей. Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, формирование будущей пенсии мамы, обучение детей, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. С 2018 года семьи с низкими доходами, в которых родился или усыновлен второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала или направить средства на оплату ясельных групп в детских садах.

По словам главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова, порядка 1,5 трлн рублей из средств материнского капитала пока не использованы гражданами, которые уже имеют сертификат.

Запланировано, что в 2021 году размер материнского капитала вырастет до 485 тыс. рублей, а в 2022 - до 504 тыс. рублей.