ФСО не комментирует данные опроса, о котором говорил Путин

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) не будет раскрывать подробностей опроса общественного мнения, на который сослался президент России Владимир Путин.

В среду глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам подчеркнул, что главной целью реализации нацпроектов должны стать перемены к лучшему, которые почувствуют граждане страны. При этом Путин выразил сомнение, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение. По его словам, об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, которым нельзя не доверять, в том числе и ФСО.

"Без комментариев", - ответили в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО на просьбу ТАСС рассказать о деталях и результатах опроса.

На сайте ФСО среди задач и полномочий называется "информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение государственных органов, техническое обслуживание и программное сопровождение информационно-телекоммуникационных систем и ситуационных центров".