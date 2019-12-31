В России расширяется перечень оснований для отказа в сдаче экзамена на права

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Постановление правительства РФ, увеличивающее перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на права и выдаче водительского удостоверения, вступило в действие 1 января. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, этим документом также снят запрет на обучение на автомагистралях.

Теперь сотрудники Госавтоинспекции смогут отказать в допуске к экзаменам будущим водителям, обучавшимся в автошколах, у которых нет необходимой лицензии. "При наличии у должностного лица подразделения Госавтоинспекции сведений об отсутствии у образовательной организации соответствующей лицензии в период прохождения кандидатом в водители профессионального обучения в допуске к сдаче экзаменов будет отказано", - сказала Волк. Кроме того, водитель, ранее лишенный права управления, сможет открыть новую категорию только после возврата изъятого у него водительского удостоверения.

С 1 января вступают в силу и некоторые изменения в правила дорожного движения, касающиеся учебного вождения. В частности, снимается запрет на обучение управлению транспортным средством на автомагистралях.

Кроме того, уточнен возраст допуска к учебному вождению. Так, обучаемому вождению на легковом или грузовом автомобиле должно исполниться не менее 16 лет, на автобусе - не менее 20 лет (сейчас с 16 лет).