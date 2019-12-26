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СМИ: в Японии сделали настольную игру из золота и платины за $1,3 млн

Все составляющие игры сделаны вручную

ТОКИО, 26 декабря. /ТАСС/. Японская ювелирная компания Tanaka Kikinzoku представила настольную игру Jinsei game ("Игра в жизнь"), полностью сделанную из драгоценных металлов золота и платины. Об этом сообщила газета Sankei.

На ее изготовление ушло 12,4 кг золота и 4,5 кг платины. Все составляющие игры, включая фигурки, здания и рулетку, сделаны и отполированы вручную. В результате ее стоимость оценивается в 150 млн иен ($1,3 млн). По заявлению производителей, она стала самой дорогой настольной игрой в мире.

Посмотреть на произведение ювелирного искусства можно в одном из отелей в городе Фукуока на юго-западном острове Кюсю в период новогодних праздников вплоть до 5 января.

Jinsei game - японский аналог американской "Игры в жизнь". Однако она охватывает более широкий промежуток: игрокам необходимо начинать свой путь со школы, лишь затем им предоставляется выбор - пойти в университет или начать карьеру. В Японии она была впервые представлена в 1967 году и с тех пор издавалась также на игровых консолях.

Японские ювелирные компании нередко предлагают клиентам весьма необычные драгоценные предметы. Например, в магазинах Ginza Tanaka несколько лет назад можно было приобрести золотую и серебряную копии священной для всех японцев горы Фудзи весом ровно 3776 граммов - в соответствии с высотой вулкана, вершина которого находится на уровне стольких же метров над уровнем моря. Tanaka Kikinzoku в 2014 году к 60-летию появления на киноэкранах Годзиллы изготовила из золота статуэтку знаменитого чудовища стоимостью более миллиона долларов.

Теги
Япония
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