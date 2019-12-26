"ВКонтакте" предлагает обменяться новогодними поздравлениями с незнакомцами

"ВКонтакте" запустила в честь праздников спецпроекты "Новогодние поздравления" и "Новогодний календарь". Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Мини-приложение "Новогодние поздравления" позволяет с 31 декабря по 6 января звонить друзьям и случайным пользователям "ВКонтакте", чтобы поздравить их с праздником и передать пожелания на Новый год. Подтвердив участие, пользователь также должен ожидать, что могут позвонить и ему. Звонки доступны как в мобильном приложении, так и через VK Messenger на компьютере.

В "Новогоднем календаре" пользователям каждый день предлагаются разные тематические задания. Например, рассказать о любимых фильмах и полученных подарках, узнать планы друзей на праздничную ночь и так далее. Эти моменты нужно фотографировать или снимать на видео, чтобы опубликовать в историях.

"Задания предлагают оглянуться вокруг и взять лучшее, что дает нам Новый год: повод встретиться с близкими, провести время за любимыми фильмами и развлечениями, порадоваться красоте украшенного города. Если выполнять задания каждый день, получится и отдохнуть, и зарядиться новогодней атмосферой", - уверен директор по развитию продуктов "ВКонтакте" Вадим Дорохов.