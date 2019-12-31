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В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам

В свою очередь максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет увеличится до 28 тыс. рублей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска (так называемые декретные выплаты) увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. рублей, а максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет - до 28 тыс. рублей.

Женщинам по их заявлению и на основании выданного листка нетрудоспособности предоставляется отпуск по беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после них (в случае осложненных родов этот срок выше).

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС), в 2019 году максимальный размер декретных за 140 дней отпуска составлял 301 тыс. рублей, а максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года - 26 тыс. рублей.

Для расчета пособия берется заработная плата матери или отца за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2018 и 2019 годы составляют 815 тыс. рублей и 865 тыс. рублей соответственно, что позволяет увеличить максимальный размер пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пояснили в ФСС.

В фонде также сообщили, что увеличится максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном с 2150,68 рубля в 2019 году до 2301,36 рубля в 2020 году.

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