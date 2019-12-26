{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд оштрафовал участницу Pussy Riot Алехину за акцию в центре Москвы

Участницу арт-группы приговорили к штрафу в 150 тыс. рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 150 тыс. рублей участницу группы Pussy Riot Марию Алехину за проведение несанкционированной акции у Большого Каменного моста в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

На эту тему

"Алехину признали виновной по ч. 8 ст. 20. 2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.", - сказали в суде.

Алехина провела акцию на Большом Каменном мосту 14 ноября.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
Федеральные чиновники и губернаторы присоединились к акции "Елка желаний" в Кремле
Дети мечтают о ноутбуках, бизибордах и синтезаторах. Есть и необычные желания, например, 16-летний Кирилл Григорьев из Архангельской области хочет встретиться с председателем Конституционного суда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС