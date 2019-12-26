Суд оштрафовал участницу Pussy Riot Алехину за акцию в центре Москвы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 150 тыс. рублей участницу группы Pussy Riot Марию Алехину за проведение несанкционированной акции у Большого Каменного моста в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Алехину признали виновной по ч. 8 ст. 20. 2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.", - сказали в суде.
Алехина провела акцию на Большом Каменном мосту 14 ноября.