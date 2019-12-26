Суд оштрафовал участницу Pussy Riot Алехину за акцию в центре Москвы

Новый год и Рождество - 2020

Федеральные чиновники и губернаторы присоединились к акции "Елка желаний" в Кремле

Дети мечтают о ноутбуках, бизибордах и синтезаторах. Есть и необычные желания, например, 16-летний Кирилл Григорьев из Архангельской области хочет встретиться с председателем Конституционного суда

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