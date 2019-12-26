Китайский город Даньчжоу и греческий Марафон устанавливают побратимские отношения

ХАЙКОУ /Китай/, 26 декабря. /ТАСС/. Город Даньчжоу в южной китайской провинции Хайнань и греческий город Марафон договорились об установлении побратимских отношений. Соответствующий меморандум о намерениях, как сообщает информационный ресурс "Наньхайван", главы городских администраций подписали 20 декабря на Хайнане.

На состоявшейся церемонии мэр Даньчжоу Чжу Хуну выразил надежду, что установление побратимских отношений, позволит двум городам продолжать укреплять дружбу, связи, налаживать сотрудничество по самым разным направлениям, а также расширять перспективы для взаимодействия. В свою очередь мэр Марафона Стергиос Циркас проявил готовность принять делегацию из Даньчжоу, а также выразил уверенность в том, что обе стороны будут укреплять взаимопонимание, развивать дружественные обмены и наращивать конструктивное сотрудничество по таким направлениям, как туризм, торговля, культура, образование и экономика.

Подписанный мэрами городов документ предусматривает продвижение взаимодействия между сторонами в области туризма, культуры, спорта, медицинского обслуживания, образования и сельского хозяйства.

С греческим городом Марафон связано появление так называемого марафонского бега, когда после битвы между греками и персами в 490 году до н. э. один из греческих воинов устремился в Афины, чтобы объявить о победе, однако умер от переутомления после преодоления бегом большой дистанции. Отсюда и пошло название марафонский бег, который вошел впоследствии в программу Олимпийских игр.

Хайнаньский город Даньчжоу уже десять лет подряд проводит собственный международный марафон, участие в котором в этом году приняли порядка 18 тыс. бегунов из 20 стран и регионов мира.