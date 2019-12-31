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В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Как отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков, новый закон делает любительскую рыбалку доступной и бесплатной

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года. Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 25 декабря 2018 года.

Согласно закону, гражданам РФ разрешена бесплатная рыбалка в личных целях на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных законом. На водных объектах, которые находятся в собственности граждан или юридических лиц, любительское рыболовство осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством. В законе прописаны существовавшие и ранее суточные нормы вылова для каждого рыбохозяйственного бассейна. В каждом регионе РФ нормы разные: например, в Астраханской области разрешено ловить не более 10 кг рыбы всех видов в сутки, а таких видов, как судак или вобла, - не более 5 кг в сутки.

Документ затрагивает интересы более 20 млн рыбаков-любителей. Как заявлял ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков, новый закон практически полностью устраняет режим любительского лова на участках, при этом делая рыбалку доступной и бесплатной.

Что касается запретов, то рыбу нельзя будет ловить на особо охраняемых территориях, землях обороны и безопасности, а также на участках, выделенных под производство аквакультуры (в зонах разведения рыбы).

Кроме того, из соображений безопасности запретят заниматься подводной охотой в местах массового отдыха. Также закон категорически запрещает использовать во время рыбалки сети, в том числе жаберные. Оборот последних тоже попал под запрет.

Исключение сделают для районов Сибири и Дальнего Востока, где ловля сетями является традиционным видом рыболовства для личного потребления. Однако там сети будут подлежать учету: маркироваться и заноситься в специальный реестр. Наконец, закон запрещает рыбалку с использованием взрывчатых, химических веществ и электротока. Нарушителям придется заплатить штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а в некоторых случаях им будет грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Теги
РоссияШестаков, Илья Васильевич
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