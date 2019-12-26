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Новгородский Минздрав начал проверку из-за жалоб работников роддома на сокращение зарплат

Для проверки создана специальная комиссия

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Новгородской области инициировало служебную проверку в областном клиническом роддоме из-за коллективного обращения его сотрудников с жалобами на сокращение зарплат. Специальная комиссия, которая уже сформирована, проверит условия трудовых договоров работников, формирование их графика работы и оплаты труда, сообщил ТАСС представитель пресс-службы правительства области в четверг.

Один из авторов коллективного письма сообщила ТАСС, что при начислении зарплат у медиков уменьшились выплаты за стаж, сократилась оплата за работу в ночные часы, сняты повышающие коэффициенты. По ее словам, подписавшие обращение настаивают на проведении аудита в роддоме [проверки финансовой и хозяйственно-экономической деятельности учреждения - прим. ТАСС]. При этом, по утверждению новгородского Минздрава, врачи филиала роддома не выполняют норму работы для своей ставки, однако сокращения заплат в учреждении не проводилось.

"Министерство здравоохранения Новгородской области назначило служебную проверку организации оказания медицинской помощи и соблюдения трудовых прав работников в ГОБУЗ "Областной клинический родильный дом"", - сообщил собеседник агентства.

Собеседник агентства пояснил, что для проверки создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители регионального Министерства здравоохранения и других медучреждений. Они проанализируют графики работы и дежурств сотрудников роддома, документы по начислению им зарплаты, действующие трудовые договоры и сообщат о результатах.

Ранее сообщалось, что работники областного клинического роддома направили жалобу в следственное управление СК РФ по Новгородской области и региональную прокуратуру. Документы в ведомствах зарегистрированы, изложенная в них информация проверяется.

Теги
РоссияНовгородская область
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