Россияне получат возможность регистрировать машины в автосалонах

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Владельцы новых автомобилей в РФ смогут с 1 января регистрировать машины и устанавливать госномера в автосалонах в день покупки. Как сообщили ТАСС в МВД России, вступает в силу закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Как ранее пояснил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров, новые автомобили будут проходить регистрацию в автосалонах, которые будут включены в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. "Автономера должны будут устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера", - сказал он.

В свою очередь в МВД отметили, что этот закон также определяет "ответственность должностных лиц за искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и их основных компонентов, а также за нарушение установленных правил и требований при исполнении функций в процессе осуществления государственной регистрации транспортных средств". В ведомстве добавили, что участие дилеров предусматривается законом лишь в процессе регистрации исключительно новых и ранее не стоявших на учете автомобилей.

Кроме того, согласно новому закону, уточнен порядок регистрации транспортных средств, собственники которых не достигли 16-летнего возраста. "Такие транспортные средства регистрируются за одним из родителей, опекуном или попечителем. Теперь по достижении собственником 16-летнего возраста регистрация прекращается по инициативе регистрирующего органа для перерегистрации транспортного средства за его повзрослевшим собственником", - отметили в МВД.