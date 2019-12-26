Под Новгородом проверяют клинику, в которой мужчине поставили диагноз "беременность"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Руководство больницы в Новгородской области, в которой мужчине со сломанной рукой поставили сопутствующий диагноз "беременность", организовало служебную проверку. Об этом ТАСС сообщил представитель Министерства здравоохранения региона.

В местных новгородских СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что якобы мужчине с переломом руки, прооперированному в Боровичской центральной районной больнице (ЦРБ), в выписном эпикризе в качестве сопутствующего диагноза врачи указали "беременность". Согласно опубликованному рассказу, запись обнаружили уже в Великом Новгороде, куда мужчина поехал снимать поставленные металлические штифты из-за возникшего воспаления раны.

"Министерство здравоохранения в курсе ситуации. Главный врач больницы назначил проверку [по истории, изложенной в социальных сетях]", - сказал собеседник агентства.

В управлении СК РФ по Новгородской области ТАСС пояснили, что каких-либо обращений или жалоб по истории, изложенной в социальных сетях, в ведомство на данный момент не поступало.