Китайские инвесторы намерены запустить круиз между Кубанью и Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Инвесторы из Китая начали переговоры с властями Крыма об открытии круизного маршрута между портами полуострова и Краснодарского края вдоль побережья Черного моря, который станет вторым круизом, выполняемом в этом направлении. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета республики Алексей Черняк.

Сейчас единственный круиз в регионе выполняется по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь. Он совершается на лайнере "Князь Владимир".

"Рассматривают [китайские инвесторы] вопрос покупки круизного корабля, который бы курсировал вдоль Краснодарского края и Республики Крым. Потому что один "Князь Владимир", скажем так, маловато будет. Они понимают, что это выгодно. Компания достаточно небедная, каждый год они отправляют из Китая 4 млн туристов, и в Крыму они видят очень большую перспективу", - сказал Черняк.

Он сообщил, что переговоры с властями Крыма проходили в Симферополе накануне, при этом не уточнил название китайской компании.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотекой и концертной площадками. В 2020 году в круиз будет впервые включен абхазский порт Сухум.