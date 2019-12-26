{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китайские инвесторы намерены запустить круиз между Кубанью и Крымом

Сейчас единственный круиз в регионе выполняется по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Инвесторы из Китая начали переговоры с властями Крыма об открытии круизного маршрута между портами полуострова и Краснодарского края вдоль побережья Черного моря, который станет вторым круизом, выполняемом в этом направлении. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета республики Алексей Черняк.

Сейчас единственный круиз в регионе выполняется по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь. Он совершается на лайнере "Князь Владимир".

"Рассматривают [китайские инвесторы] вопрос покупки круизного корабля, который бы курсировал вдоль Краснодарского края и Республики Крым. Потому что один "Князь Владимир", скажем так, маловато будет. Они понимают, что это выгодно. Компания достаточно небедная, каждый год они отправляют из Китая 4 млн туристов, и в Крыму они видят очень большую перспективу", - сказал Черняк.

Он сообщил, что переговоры с властями Крыма проходили в Симферополе накануне, при этом не уточнил название китайской компании.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотекой и концертной площадками. В 2020 году в круиз будет впервые включен абхазский порт Сухум.

Теги
РоссияКитайКрым
Реклама на ТАСС
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха
Причиной стало признанием им Православной церкви Украины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС