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Региональные власти в Польше борются за сохранение около 30 памятников красноармейцам

Некоторые из них обратились в суды, отметил лидер содружества "Курск" Ежи Тыц

ВАРШАВА, 1 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польские региональные власти продолжают бороться за сохранение около 30-35 памятников красноармейцам. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил Ежи Тыц - лидер содружества "Курск" (KURSK), занимающегося на территории Польши ремонтом и реставрацией памятников и захоронений солдат Красной армии.

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"Ситуация сейчас выглядит немного иначе, чем в 2017 году, когда закон о декоммунизации (предусматривающий снос памятников Красной армии - прим. ТАСС) только вступил в силу. Тогда это явление носило массовый характер, были снесены десятки памятников. Позднее процесс приостановился", - указал он.

"Многие органы местного самоуправления сказали, что не будут разрушать памятники. В этой ситуации следующий шаг зависел от воевод (глав регионов), которые выдавали распоряжения о сносе. Некоторые местные власти под давлением руководства их выполняли, а некоторые по-прежнему противятся, обратились в суды", - сказал Тыц, подчеркнув, что сейчас в республике насчитывается около 30-35 таких памятников.

Как сообщал лидер "Курска" ранее, из 650 памятников, описанных в приложении 1997 года к российско-польскому межправительственному соглашению о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года, сейчас остается около 40. Мемориалы исчезали в республике постепенно, но в 2017 году их снос носил массовый характер. Как считает Тыц, за короткое время исчезло более 100 памятников.

"Курск"

Содружество "Курск" - действующая в Польше организация, которая на благотворительных началах занимается реставрацией памятников советским солдатам, мест памяти и захоронений. На счету активистов уже более четырех десятков отремонтированных и обновленных мемориалов Красной армии в республике.

Как отметил Тыц, "2019 год был объявлен годом подготовки к 75-й годовщине Победы". "Все наши инициативы были ориентированы на это направление", - добавил он. "В феврале минувшего года наши волонтеры отремонтировали посвященный советским солдатам памятник в Абхазии, в мае - памятник, посвященный польским и советским морякам в Свиноуйсьце, в сентябре завершили ремонт памятника на братской могиле советских узников рядом с Радомом, а также могилы и памятника героя организации "Молодая гвардия" Ивана Туркенича в Жешуве", - информировал он.

"Мы начали ремонтировать два больших советских кладбища. Одно находится в Бещадах, а второе - очень большое кладбище советских узников в местности Ольштынек. Эти работы идут и будут завершены в этом году", - добавил собеседник агентства.

Ситуация с советскими памятниками в Польше

21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти. Его эксперты заявили, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране. Большинство из них уже снесены.

Власти Польши утверждают, что российско-польские соглашения в мемориальной области касаются только кладбищ и воинских захоронений, гарантируя, что установленные в таких местах мемориалы демонтироваться не будут. Памятники, находящиеся вне кладбищ, руководство страны называет символическими, напоминающими о коммунистическом периоде в истории республики. Согласно принятой в стране в последнее время трактовке, Красная армия принесла Польше не освобождение от фашизма, а новую оккупацию, поэтому памятники в честь погибших на территории страны красноармейцев следует устранить.

За освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат. Российская сторона неоднократно выражала протест в связи с действиями Польши в области исторической памяти, указывая на недопустимость переписывания истории.

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