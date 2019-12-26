Россия заняла 12 место по числу вузов, находящихся в топ-500 мировых рейтингов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия заняла 12 место по присутствию вузов в топ-500 ведущих мировых рейтингов. Об этом говорится в материалах Минобрнауки к пресс-конференции по реализации национальных проектов "Наука" и "Образование", которая проходит в четверг в ТАСС.

"По итогам 2019 года по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов Россия занимает 12 место в мире", - говорится в документе.

Всего на сегодняшний день в топ-500 мировых рейтингов входит 48 отечественных вузов. При этом в соответствующий топ институциональных рейтингов в этом году вошло 16 университетов из России, - это в два раза больше, чем в 2012 году, когда в список попали всего семь российских высших школ.

Согласно нацпроекту "Образование" к 2024 году Россия должна войти в десятку стран лидеров по присутствию вузов в топ-500 глобальных мировых рейтингов.